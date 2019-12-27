شركة عبداللطيف جميل للتمويل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى مسؤول ائتمان؛ للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2019م.

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2020م؛ فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا