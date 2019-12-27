بالفيديو.. موسيقى عمر خيرت تصدح بمسرح شتاء طنطورة
أحيا الموسيقار عمر خيرت، مساء اليوم الجمعة، حفله في مهرجان ” شتاء طنطورة ” بمدينة العلا؛ مقدمًا الشكر للمهرجان للمشاركة في فعالياته للعام الثاني على التوالي.
وفي بداية حفله، أهدى عمر خيرت موسيقى ” العلا ” والتي تحمل اسم نفس المدينة التي تقام عليها الحفل؛ فيما قدم باقة من مؤلفاته الموسيقية خلال مشواره الفني.
ومن بين المؤلفات التي قدمها: ” إعدام ميت، مسألة مبدأ، قضية عم أحمد، اللقاء الثانى، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، عارفة، غوايش “، وغيرها من أعماله الفنية الشهيرة.
عمر خيرت يدفئ ليل #شتاء_طنطورة بموسيقاه#عمر_خيرت_في_العلا#العلا #MBC1@WinterAtTantora pic.twitter.com/7wDWaGYVSe
— MBC1 (@mbc1) December 27, 2019
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