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بالفيديو.. موسيقى عمر خيرت تصدح بمسرح شتاء طنطورة

بالفيديو.. موسيقى عمر خيرت تصدح بمسرح شتاء طنطورة
الرياض(صدى):

أحيا الموسيقار عمر خيرت، مساء اليوم الجمعة، حفله في مهرجان ” شتاء طنطورة ” بمدينة العلا؛ مقدمًا الشكر للمهرجان للمشاركة في فعالياته للعام الثاني على التوالي.

وفي بداية حفله، أهدى عمر خيرت موسيقى ” العلا ” والتي تحمل اسم نفس المدينة التي تقام عليها الحفل؛ فيما قدم باقة من مؤلفاته الموسيقية خلال مشواره الفني.

 

ومن بين المؤلفات التي قدمها: ” إعدام ميت، مسألة مبدأ، قضية عم أحمد، اللقاء الثانى، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، عارفة، غوايش “، وغيرها من أعماله الفنية الشهيرة.

 


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