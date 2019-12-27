بالفيديو.. ميكب آرتست تشبه شوق محمد بيوسف الثنيان .. ومتابعون يتهمونها بالسخرية منه

أميرة خالد(صدى):

أثارت عارضة الأزياء السعودية شوق محمد ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو لها برفقة الميكب آرتست الخاصة بها .

وظهرت شوق وهي تطلب من الميكب أرتست الخاصة بها أن تضع لها مكياج يجعلها تشبه عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة ماهلاغا جابري.

من جانبها ردت الميكب أرتست على شوق قائلة لها أنها تشبه اللاعب الشهير يوسف الثنيان لترد عليها شوق أنها لا تعرفه .

هذا وقد أثار المقطع الجدل وبعض محبين لاعب الهلال المعتزل الشهير يوسف الثنيان هاجم شوق والميكيب أرتست الخاصة بها حيث اعتبر البعض انها تسخر من اللاعب الشهير.