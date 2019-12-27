بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب مع ابنتيها في كواليس حفلها بدبي

أبو ظبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من كواليس حفلها في مدينة دبي الاماراتية برفقة ابنتيها مريم وهنا، كما ظهر زوجها حسام حبيب أيضًا.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل عدد من أبرز أغانيها من بينها: “ حبة جنة ”، و” كلام عينيه ”، و” ضعفي ”، و” نساي ”، و” تاج راسك ”، و” الكدابين ”، و “ آه يا ليل ” وغيرها.

ولم يشهد الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق أي تصريحات جدلية على المسرح من قبل شيرين عبد الوهاب، وأحيت الحفل إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والشاب خالد.

وقالت في بداية حفلها: ” إذا كان هناك عروس الليلة.. فعروستنا هي دبي، المدينة التي نفخر بها جميعاً، وإن شاء الله نرى بقية بلداننا العربية مثلها “.