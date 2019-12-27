برعاية الأميرة سلطانة آل سعود معرض إحساس للعطور يُفتتح الأحد القادم

محمد السعران(صدى):

بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت منصور بن سعود آل سعود راعي الشرف، يفتتح مساء الأحد القادم، المعرض السعودي للعطور والعود والبخور (إحساس للعطور) بمشاركة نخب مجتمعية ومشاهير السوشل ميديا، وذلك بفندق “فوكو” وسط مدينة الرياض.

ويضم المعرض بين جنباته أكثر من “60” مشاركا، من كبريات شركات العطور والعود والبخور في الخليج، كما يوجد جناح خاص للعود والبخور بأنواعه، ويعتبر المعرض الأول من نوعه الذي يختص فقط بالعطور والعود والبخور، ويستمر لمدة أربعة أيام؛ حيث يفتح أبوابه من الثالثة عصراً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل يوميًا من 29 ديسمبر2019 إلى 1 يناير 2020.

الجدير بالذكر وجود سحوبات يومية للزوار على مبالغ مالية وهدايا وأجهزة جوال بقيمة إجمالية تتجاوز خمسون ألف ريال، بالإضافة للعروض التي وفرتها الأجنحة المشاركة للزوار، وسيتم تكريم صحيفة (صدى) ضمن الرعاة الإعلاميين في آخر يوم من أيام المعرض.

يأتي هذا المعرض تزامناً مع “موسم الرياض”، بعد أن أصبحت مدينة الرياض وجهة سياحية ليست خليجية أو عربية فحسب، بل وجهة عالمية، يأتيها السياح من شتى بقاع العالم للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة، بما فيها المهرجانات والمعارض.