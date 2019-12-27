بالفيديو.. هاني العنزي: شارب الخمر مسؤول عن تصرفاته أمام القانون

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار القانوني، هاني العنزي، اليوم الجمعة، أن شارب الخمر أو المخدر مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته أمام القانون، وتقام عليه الحدود والقصاص.

‎وأوضح هاني العنزي في برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، أن شارب الخمر أو المخدر لا ينطبق عليه شروط المجنون؛ فهو ذهب عقلب بإرادته وليس لمرض؛ لذلك يعامل كالعاقل الذي فعل الأمر عمدًا.