بالصور.. ميس حمدان تتحول إلى «الجوكر»

أميرة خالد(صدى):

خضعت الفنانة ميس حمدان ، لجلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة غريبة ، أثارت ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتحولت ميس حمدان في الصور إلى شخصية “ الجوكر ” الشهيرة والتي قُدم لها هذا العام فيلم جديد وجسدها واكين فينيكس.

وظهرت وهي ترتدي بذلة الجوكر الشهيرة الحمراء، ووضعت المكياج الخاص بالشخصية.

وكتبت تعقيبا على الصور لتوجه رسالة لجمهورها وتؤكد أنها ستبدأ عاما جديدا ستحاول فيه تحقيق أحلامها وما لم تستطع تحقيقه سواء في مجال الفن أو خارجه، مشيرة إلى أن كل شخص يواجه صعوبات وتحديات ويجب أن نمر بتجارب فشل حتى نصل إلى النجاح.