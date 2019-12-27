كيفية تطبيق وصفة الطماطم لتقشير بشرتك

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التجميل ، إنه تحتاج البشرة إلى التقشير والاهتمام بشكل منتظم. فهذا يساعد على تخليصها من الخلايا الميتة والبقع الداكنة ، ولهذا من الممكن الاعتماد على كريمات العناية الفعالة مع تعزيز تأثيرها باللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية.

ومن هذه الوصفات تلك التي يحتاج تطبيقها إلى حبة طماطم، القليل من ماء الورد، رشة من السكر، جل ألوي فيرا وكمية مناسبة من دقيق الأرز.

تقطع حبة الطماطم إلى نصفين ويرش السكر على إحداهما. تبلل قطعة من القطن بماء الورد ويمسح الوجه بها. يفرك بقطعة الطماطم لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق. فهذا يساعد على فتح المسامات.

بعد ذلك يجب مز ملعقتين صغيرتين من عصير الطماطم مع ملعقتين صغيرتين من جل الألوي فيرا. ويمكن إضافة محتوى كبسولة فيتامين E. ويتم تدليك الوجه بالمزيج لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

وأخيراً يتم تحضير القناع النهائي من خلال مزج ملعقتين صغيرتين من دقيق الأرز مع ملعقتين صغيرتين من عصير الطماطم وبضع نقاط من عصير الليمون والقليل من ماء الورد ، وعند الحصول على عجينة متجانسة يتم تطبيقها على كل مساحة الوجه لمدة 15 دقيقة قبل الغسل بالماء البارد.