أنور قرقاش يُفند تصريحات ودعوات تركيا المزعومة

أبوظبي(صدى):

كذّب وزير الدولة للشؤون الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزعومة عن تطبيق مبدأ ” تصفير المشاكل” مع دول الجوار.

وكتب ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يحق لنا أن نسأل أين هو مبدأ تصفير المشاكل مع دول الجوار الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟ “، وهذا المبدأ الذي أعلنته تركيا خلال الفترة ما بين 2014- 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان، كشف عن استعداد بلاده للتدخل العسكري في ليبيا لمساندة حكومة الوفاق بمواجهة الجيش الوطني الليبي، الذي يخوض معركة منذ أبريل الماضي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة.