والد الفغم أبرزهم.. أبرز الصور المؤثرة في 2019 بالمملكة

نايف السالم(صدى):

شهد عام 2019 الكثيرمن اللقطات والصور المؤثرة على المستوى المحلي، فكان عامًا مليئًا بالأحداث.

وننشر لكم أبرز اللقطات التي صورتها عدسات المصورين خلال عام 2019 والتي كان من أبرزها صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم أثناء تشييع جثمان نجله اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما تضمنت اللقطات أيضا لقطة المواطن المقعد في الأحساء، الذي يوصل ابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي على كرسيه المتحرك من وإلى المدرسة، يوميا.

ومن بين الصور المؤثرة أيضًا صورة لأحد أفراد حرس الحدود المرابطين على الحدود الجنوبية الجندي “أحمد البقشي” في زيارة لقبر زميله الشهيد “ إبراهيم البوحيد ” الذي استشهد أمامه أثناء تأديتهما الواجب الوطني دفاعا عن الحدود.

وإليكم أبرز اللقطات في عام 2019