بالفيديو.. مواصفات سيارة اودي S8 2020 الجديدة كلياً

مدريد(صدى):

ظهرت سيارة اودي S8 2020 الجديدة كلياً ، التي تٌعد الفئة الرياضية الأقوى من سيارة السيدان كبيرة الحجم اودي A8 ، أثناء اختبارها في ضواحي مدينة برشلونة الاسبانية .

وتعتمد السيارة على نسخة قاعدة العجلات الطويلة ، ليزيد طول السيارة بمقدار 130 ملم كما زاد ارتفاعها تقريباً بمقدار 15 ملم (النسخة الطويلة ستتوفر في الأسواق الصينية والأمريكية فقط) ، حيث أن اودي اس 8 2020 الجديدة ستتوفر في أسواق الشرق الأوسط بنسخة قاعدة العجلات القصيرة فقط ليبلغ طول السيارة 5 امتار و 18 سم .

وتعتبر التغييرات الخارجية على سيارة اودي اس 8 – Audi S8 الجديدة مقارنة مع سيارة اودي A8 الأساسية بسيطة للغاية ويصعب على شخص غير عاشق لعالم السيارات أن يميز بسهولة بين الطراز الرئيسي والنسخة الرياضية سيارة اودي S8 2020 نجمة حلقة اليوم .

تعتمد هذه السيارة الألمانية الجديدة على نظام تعليق محدث ومتطور يعتبر الأفضل من بين المنافسين ، فكما تعلمون تنافس سيارة S8 من شركة اودي الألمانية كلاً من ؛ بي ام دبليو 750 ، و مرسيدس S63 AMG .