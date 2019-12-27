نايف السالم(صدى):

كشف برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، اليوم الجمعة، عن أبرز المعلومات عن الوعد أو العطية في تطبيق نظام مكافحة الرشوة.

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق نظام مكافحة الرشوة- كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية ” .

وتنص المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة، على أن كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 50.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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