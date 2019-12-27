بالصور.. الهلال يواصل تدريباته بعد التعادل مع الحزم

ماجد محمد(صدى):

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، تدريباتهم الاعتيادية بعد التعادل مساء يوم أمس الخميس، مع مضيفهم الحزم ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبه، ركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية؛ حيث تخلل المران جوانب استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الحزم، وتدريبات لياقية وتكنيكية لبقية اللاعبين.

وشمل التدريب، تطبيقات تكتيكية متنوعة فضلًا عن مناورة على جزء من الملعب؛ فيما شارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من التهاب الركبة؛ فيما راصل الثنائي سلمان الفرج وكارلوس إدواردو برنامجيهما التأهيليين.

وفي سياق متصل، تواجد الثنائي عمر خربين وحسن كادش في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ نظرًا لتعرضهما لإصابتين في عضلات الفخذ؛ بينما يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا عصر يوم غد السبت، وذلك في مقر النادي.