فيديو نادر.. محاولة اغتيال رونالد ريغان بعد 69 يومًا من توليه رئاسة أمريكا

واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد نادرة لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ” رونالد ريغان ” في يوم ٣١ مارس عام ١٩٨١ أثناء خروجه من فندق الهيلتون في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأظهر الفيديو، خروج ريغان وسط حشد كبير من الحرس والصحفيين والمسؤولين، وأثناء قيامه بتحية الجمهور المحيط بالفندق أطلق أحدهم النار صوبه بكثافة ليقوم الحرس بردة فعل سريعة لتأمين الرئيس.

وأقدم الحرس على الفور بتغطية ريغان وتأمينه، وأشهروا الأسلحة للرد على المعتدي الذي حاول إنهاء حياة الرئيس بعد ٦٩ يوماً فقط من توليه السلطة؛ فيما شهد الحادث وقوع عدد من الإصابات؛ بينما تم نقل ريغان في الإسعاف التي حضرت سريعًا.