اغتصاب سيدة حامل بطريقة وحشية تحت تهديد السلاح
تحول رجل مغربي لوحش آدمي ، وأقدم على اغتصاب سيدة حامل بطريقة وحشية ، عقب أن قام باعتراض طريقها حينما كانت متجهة صوب عملها، وذلك بأحد أحياء مدينة ابن سليمان المغربية .
وكشفت مصادر إعلامية ، تفاصيل الواقعة ، مؤكده أن الشخص قام باعتراض طريق السيدة الحامل مباشرة بعد خروجها من منزلها، واصطحبها إلى مكان خالي وهددها بواسطة السلاح الأبيض، ومارس عليها الجنس بالقوة.
وأضافت ، أن السيدة التي تشتغل بأحد المقاهي الشعبية ، حاولت في البداية التزام الصمت وإخفاء الأمر عن عائلتها، لكن محاولة المجرم تكرار نفس الجريمة جعلها تقدمشكوى للشرطة المغربية ، وتم القبض عليه .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1357 ] نشر منذ 8 دقائق
يعني مالقى الا الحامل…
الله لايوفقه