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اغتصاب سيدة حامل بطريقة وحشية تحت تهديد السلاح

اغتصاب سيدة حامل بطريقة وحشية تحت تهديد السلاح
مليكة فؤاد(صدى):

تحول رجل مغربي لوحش آدمي ، وأقدم على اغتصاب سيدة حامل بطريقة وحشية ، عقب أن قام باعتراض طريقها حينما كانت متجهة صوب عملها، وذلك بأحد أحياء مدينة ابن سليمان المغربية .

وكشفت مصادر إعلامية ، تفاصيل الواقعة ، مؤكده أن الشخص قام باعتراض طريق السيدة الحامل مباشرة بعد خروجها من منزلها، واصطحبها إلى مكان خالي وهددها بواسطة السلاح الأبيض، ومارس عليها الجنس بالقوة.

وأضافت ، أن السيدة التي تشتغل بأحد المقاهي الشعبية ، حاولت في البداية التزام الصمت وإخفاء الأمر عن عائلتها، لكن محاولة المجرم تكرار نفس الجريمة جعلها تقدمشكوى للشرطة المغربية ، وتم القبض عليه .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1357 ] نشر منذ 8 دقائق

يعني مالقى الا الحامل…
الله لايوفقه

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