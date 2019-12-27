اغتصاب سيدة حامل بطريقة وحشية تحت تهديد السلاح

مليكة فؤاد(صدى):

تحول رجل مغربي لوحش آدمي ، وأقدم على اغتصاب سيدة حامل بطريقة وحشية ، عقب أن قام باعتراض طريقها حينما كانت متجهة صوب عملها، وذلك بأحد أحياء مدينة ابن سليمان المغربية .

وكشفت مصادر إعلامية ، تفاصيل الواقعة ، مؤكده أن الشخص قام باعتراض طريق السيدة الحامل مباشرة بعد خروجها من منزلها، واصطحبها إلى مكان خالي وهددها بواسطة السلاح الأبيض، ومارس عليها الجنس بالقوة.

وأضافت ، أن السيدة التي تشتغل بأحد المقاهي الشعبية ، حاولت في البداية التزام الصمت وإخفاء الأمر عن عائلتها، لكن محاولة المجرم تكرار نفس الجريمة جعلها تقدمشكوى للشرطة المغربية ، وتم القبض عليه .