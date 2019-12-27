حساب المواطن يوضح مدى تأثير العمالة على الدعم

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، عن مدى تأثير وجود عمالة لدى المستفيد على الدعم المقدم له من البرنامج، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

وأكد حساب المواطن، أن وجود العمالة لا يؤثر على دعم البرنامج، حيث يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط: اضغط هنا