برشلونة يفكر في ضم 4 لاعبين مجانًا

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي برشلونة إلى عقد صفقات مجانية خلال الميركاتو الصيفي المقبل؛ تزامنًا مع انتهاء عقود بعض النجوم المهمين بنهاية الموسم الحالي، وفقا لصحيفة ” سبورت ” الكتالونية.

ومن بين الـ 4 صفقات، كلا من وليان نجم تشيلسي وزميله لاعب البرسا السابق بيدرو رودريجيز.

وحاول برشلونة التعاقد مع ويليان عدة مرات من قبل، لكنه فشل بسبب رفض البلوز، و فتح مدرب البلوجرانا إرنيستو فالفيردي الباب أمام عودة بيدرو من قبل.

وعلى جانب آخر ينتهي عقد النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن مع توتنهام في الصيف المقبل، ويفكر برشلونة في استغلال مماطلة ريال مدريد في ضمه من أجل إقناعه بالانضمام للنادي الكتالوني.

كما يطارد برشلونة المدافع البلجيكي لتوتنهام يان فيرتونجن، وسيكون بديل مناسب في حال رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي.