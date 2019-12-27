تركي آل الشيخ يعلق على اتمامه سنة كـ «رئيسًا لهيئة الترفيه»

علي القجطاني(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، على اتمامه سنة في هيئة الترفيه؛ لافتًا إلى أنها مرت سريعًا.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الصغير تويتر: ” اليوم كملت سنة في هيئة الترفيه… يا سرع الدنيا “؛ فيما كان العام الماضي قد كشف عن إستراتيجية الهيئة التي من ضمنها إطلاق العديد من المعارض والعروض التفاعلية لكل محبي عالم الخيال والفن.

جاء ذلك بالإضافة إلى عن عروض السيرك العالمية على أرض المملكة، كما شهدت الفترة الماضية مغامرات ومهرجانات وملاهٍ متنقلة، فضلًا عن إطلاق فئات جديدة من الترفيه دخلت القطاع الترفيهي بالمملكة لأول مرة.