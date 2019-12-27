إصابة طالبين في معركة نارية بموكب زفاف

القاهرة(صدى):

وقعت معركة بالرصاص، خلال مرور موكب زفاف بأحد الشوارع في محافظة مصرية واعتراض شخصين علي مرور الموكب أمام منزلهما لوجود خلافات سابقة؛ ليصاب طالبين برش خرطوش بانحاء متفرقة بالجسم، وطلق ناري بمفصل القدم اليسرى.

وتمكنت الشرطة من السيطرة علي الموقف، وبسؤال الطرف الأول إتهم الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما تجاههما؛ مما أدي لحدوث إصابتهما.

جاء ذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لوجود خلافات سابقة بينهما علي الجيرة، وذلك أثناء مرورهما أمام منازل الطرف الثاني بسيارات حفل عرس خاص بهما.