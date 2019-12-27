رجل خدعته زوجته: زورت لتنال الطلاق مني

القاهرة(صدى):

أقام زوج مصري دعوى استئناف على حكم تطليقه للضرر، أمام محكمة القاهرة الجديدة، ادعى فيها تحايل زوجته على القانون، وإعلانه بالدعوى على عنوان خاطئ، حتى تحرمه من حقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الاتهامات الموجهة إليه.

وقال الزوج البالغ من العمر 50 عامًا، في دعوته ، إن زوجته خرجت عن طاعته، ورفضت منحه حقوقه الشرعية، واستولت على شقته مستغلة غيابه خارج مصر، طمعًا في الحصول على 1500 جنيه إعانة من إحدى الجمعيات الخيرية، رغم يسر حالتها المادية.

وأضاف: ” كنت طوال سنوات الزواج مثل الخاتم فى إصبعها، لم أتعرض لها يوماً بالضرر، وكنت أوفر لها مستوى معيشياً لائقاً، فلا يوجد سبب مقنع لتدميرها حياتنا الزوجية، ومستقبل أولادي، إلا أن طمعها فى تلقي الإعانات، ومعاش والدها، دفعها للبحث عن التخلص مني، ولم تكتف بذلك بل أقدمت على مطالبتي بآلاف الجنيهات، مقابل النفقات، وثمن المنقولات، والمؤخر “.

وأكمل الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: ” حاولت فصلي من عملي، بتقديم بلاغات وتهم كيدية تتهمنى بالسرقة، ورغم طلبي للوساطة من أشقائها وأقاربها، لإرجاعها عن الطريق التي تسلكه، فشلت وبدأت فى عقابي، وتحريض خارجين على القانون لإيذائي، لأعيش في عذاب طوال شهور طويلة، بعد أن استولت على كل ما أملكه “.