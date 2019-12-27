اتهامات بالعنصرية تطال حمد العلي لسخريته من الهنود

خالد الظفيري(صدى):

اندلعت موجات من السخط والانتقادات ضد الإعلامي الكويتي حمد العلي المعروف باسم حمد قلم، بعد سخريته من الزي التقليدي للهنود؛ ما عرضه لاتهامات بالعنصرية.

وكتب حمد العلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” اللهم ارزقني ثقة الهنود وهم لابسين ساري والزغاديد طبقات كأنهم روست بيف “؛ ليهاجمه الكثير من المتابعين معتبرين أنه عنصري؛ ليرد: ” اللهم صبرني على هالمجتمع “.

وكانت الأضواء قد سلطت على الإعلامي الكويتي بعدما ظهر في مقطع مصور برفقة الفنانة السورية أصالة، التي ظهرت وهي تضع رأسها على كتفه ما أثار جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين على الحسابات.