مايا دياب تتنكر بشكل مخيف برفقة ابنتها

بيروت(صدى):

ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، في شكل مخيف برفقة ابنتها؛ حيث رسمتا على وجهيهما قناعين، وأضافتا إليه أكسسوراً مصمماً من مجموعة ورود من القماش.

ونشرت مايا دياب، الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام؛ ليتساءل الكثيرون عن سبب اعتمادها هذه الإطلالة، ولكنها لم توضح ذلك.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تودع العام 2019 من خلال حفل تحييه في مصر؛ فيما قالت: ” هالعيد مش متل كل عيد ولا متل كل سنة، هالعيد الي كل معناه المحبة والمسامحة والولادة، إجا كتير تقيل على اللبنانيين وعلى لبنان ” .