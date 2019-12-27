بالصور.. تحويل نيسان 300ZX إلى سيارة فيراري مقلّدة

موسكو(صدى):

قرر أحد عشاق فيراري في روسيا بتحويل سيارته نيسان 300ZX موديل 1991 إلى سيارة شبيهة بـ فيراري FXX قدر الإمكان، على الأقل من الخارج ، وهي واحدة من أفضل وأندر سيارات العلامة الإيطالية، وبالطبع من أغلاهم .

يذكر أن الاثنان مختلفان بقوة، مع كون نيسان 300ZX سيارة بمحرك أمامي بينما FXX هي بمحرك وسطي، ما يعني أن أبعاد السيارتين مختلفتان تماما، ولكن الرجل بذل قصارى جهده لإخفاء هذه الاختلافات ونقل مقدمة فيراري الجريئة بمصابيحها الأمامية الدائرية الصغيرة للنيسان.

وفي الخلف نرى أنانبيب عادم رباعية، ولكن لان FXX لم تكون قانونية للطرق، قررت فيراري وقتها التخلي عن المصابيح الخلفية.

كما قرر صاحب هذا المشروع عرض النيسان المعدلة للبيع على موقع Avito الروسي بما يعادل 4,820 دولار (18,000 ريال).