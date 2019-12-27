أطباء يحذرون الرجال من اليانسون : يٌضعف القدرة الجنسية

أميرة خالد(صدى):

من المعروف عن اليانسون، أنه من المشروبات العشبية التي يعتمد عليها عند الشعور بالقلق والتوتر، لأنها تساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة ، ولكن هناك عدد من الدراسات التي حذرت من الإفراط في اليانسون، لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب، مما يشعر الرجال بالإحراج عند ممارسة العلاقة الحميمة.

وليس هذا وحسب، بل يؤثر اليانسون أيضًا على الهرمونات الجنسية لدى الرجال، ويقلل من مستويات بالجسم، وبالتالي تقل الرغبة والقدرة الجنسية على ممارسة العلاقة الحميمة.

لذلك ينصح أطباء الذكورة الرجال، بعدم الإفراط في اليانسون بشكل عام، أو تناوله قبل ممارسة العلاقة الحميمة، لتجنب الإصابة بالأضرار السابق ذكرها.

ومن أضرار اليانسون : الإصابة بحساسية الجلد أو الجهاز التنفسي – التقليل من فعالية بعض الأدوية أو إبطال مفعولها بشكل تام – الإفراط في زيت اليانسون قد يزيد من فرص الإصابة بالغثيان والقيء.

ومن فوائد اليانسون : تخفيف الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا – علاج السعال – تهدئة احتقان الحلق – التخلص من عسر الهضم – طرد البلغم – ارتخاء الأعصاب.