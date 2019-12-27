مشكلات مرضية تسببها النقود .. أبرزها الإصابة بالإنفلونزا

موسكو(صدى):

قال خبراء الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق لمستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا ، إن الأوراق المالية والعملات تعتبر من أبرز الطرق الشائعة في نقل العدوى المرضية ومن أبرزها فيروس الإنفلونزا .

وأوضح الخبراء ، أنه يمكن أن يبقى على النقود الورقية لمدة أسبوعين، ويمكن الإصابة بعدوى المرض حتى عند سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي، أو عند استلام المرتب من الخزينة وفقًا لما نشرته روسيا اليوم نقلًا عن لينتا رو.

كما كشف خبراء الهيئة بعض الأوهام المنتشرة عن الإنفلونزا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولا وجود للزكام عند الإصابة بالمرض.

لذلك ينصح الخبراء بأخذ أدوية مخفضة للحرارة عند ارتفاعها إلى 39 درجة مئوية فقط، وعدم تناول المضادات الحيوية، لأنها مخصصة لمكافحة البكتيريا، ولا تفيد في مكافحة الفيروسات المرضية.

وقد سبق أن أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن الأوراق المالية الرومانية، هي الأقذر وأن البكتيريا تعشش في الدولار الأمريكي والكندي والروبية الهندية.