مفاجآت مذهلة في تحديث « واتساب » الجديد بشأن الرسائل

وكالات(صدى):

اقترب تطبيق التراسل الفوري ” واتساب “، من طرح تحديث جديد يضم خاصية بشأن الرسائل منتهية الصلاحية، وهي ” رسائل التدمير الذاتي أو منتهية الصلاحية ” في المحادثات الجماعية لأول مرة في تاريخها.

وستكون تلك الميزة متاحة حاليًا في نسخة “البيتا” عبر نظام تشغيل “أندرويد”؛ حيث يسمح بإضافة صلاحية للرسالة يتم بعدها مسح الرسالة بصورة تلقائية بعد فترة زمنية يحددها المستخدم.

يأتي ذلك إما بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، والتي تعمل على منع المحادثات الجماعية من تداول رسائل ذات سعة تخزينية أكبر مما يسمح به الهاتف الذكي؛ فضلًا عن اختفاء رسائل حساسة لا يرغب المستخدم في بقائها متاحة لفترة أطول.