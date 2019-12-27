« الترفيه » توضح حقيقة الترخيص للاحتفال برأس السنة الميلادية بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن منح الهيئة ترخيصًا لإقامة فعالية للاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمنطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنها: ” لم ترخص الهيئة لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافطة حريملاء بالرياض”.

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الترفيه أنه تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.