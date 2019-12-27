لا يجوز إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

سلطت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، الضوء على المادة الـ 17 من نظام الإجراءات الجزائية .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : أكدت وزارة الخارجية ،اليوم الجمعة، على أنه لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممن ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم .