بالصور.. 13 حالة إصابة في حريق بناية بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٨:٣٧ من صباح اليوم الجمعة بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حريق في بناية في الشوقية خلف البيك وبه عدد من المصابين وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٧ فرق اسعافية

و٢ فرقة عناية بقيادة القائد الميداني نواف السالمي وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٣ حالة .

تم تقديم الخدمة الاسعافية لها ونقلت ١١ حالة إلى مستشفى النور التخصصي و رفضت باقي الحالات النقل