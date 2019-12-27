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  3. بالصور.. 13 حالة إصابة في حريق بناية بالعاصمة المقدسة
  • نشر : منذ 7 دقائق
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  • حوادث

بالصور.. 13 حالة إصابة في حريق بناية بالعاصمة المقدسة

بالصور.. 13 حالة إصابة في حريق بناية بالعاصمة المقدسة
نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٨:٣٧ من صباح اليوم الجمعة بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حريق في بناية في الشوقية خلف البيك وبه عدد من المصابين وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٧ فرق اسعافية
و٢ فرقة عناية بقيادة القائد الميداني نواف السالمي وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٣ حالة .

تم تقديم الخدمة الاسعافية لها ونقلت ١١ حالة إلى مستشفى النور التخصصي و رفضت باقي الحالات النقل


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