بالفيديو.. « الكلباني » يروي قصته مع مصلي لديه فكرًا يهدد الأمن العام

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عادل الكباني، اليوم الجمعة، عن قصة سابقة له مع أحد المصلين الذي قابله في المسجد ووجد أن لديه أفكارًا تهدد الأمن العام.

وقال « الكلباني» خلال برنامج « مع الكلباني » على قناة SBC، أن أحد المصلين دله على مصلي آخر يشك في أمره وطلب منه الجلوس معه ومناقشته.

وأوضح الشيخ الكلباني، أنه بالفعل جلس معه وناقشه لمدة ثلاثة ساعات ليكتشف أنه قنبلة موقوته قد تنفجر في المجتمع بأي وقت، وأنه لديه قناعات تهدد الأمن العام؛ ليبلغ الجهات المعنية التي أخذته فترة معينة ثم أعادته مرة أخرى؛ داعيًا الجميع بالإبلاغ وتقديم المعلومات عن أي شخص يشكون في أمره.