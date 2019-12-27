«إعمار العقارية» تحتفل بالهلال في دبي وبرج خليفة يتزين بالأزرق (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

حرصت شركة إعمار العقارية على الاحتفال بنادي الهلال بطل آسيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا في دبي،اليوم الجمعة.

وحضر الاحتفال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل ، وقائد الأزرق محمد الشلهوب، وسعود كريري مدير فريق الهلال.

وتزامنًا مع الاحتفالية تزين برج خليفة بشعار نادي الهلال واللون الأزرق، ورحبت عبره شركة إعمار بوفد نادي الهلال وقدمت التهنئة بالإنجاز القاري الذي حقق.

تجدر الإشارة إلى أن شركة إعمار العقارية ترتبط بشراكة طويلة واستراتيجية مع نادي الهلال، تم توقيعها في يونيو الماضي، لمدة لخمسة أعوام، حصلت الشركة بموجب الشراكة على عدد من المزايا منها الإعلان على صدر قمصان الهلال.