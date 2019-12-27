تاركًا نصف ثروته لابنه.. الاكتئاب يدفع نجم بوليوود للانتحار

نيودلهي(صدى):

أنهي نجم بوليوود كوشال بنجابي، أمس الخميس، حياته في شقته في مومباي بالهند؛ حيث كان يعاني من الاكتئاب.

وترك الممثل الشاب، مذكرة انتحار تحتوي على وصيته، وخصص نصف ممتلكاته لابنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته.

وقال بنجابي في وصيته، أنه لا يوجد أحد مسؤول عن وفاته؛ فيما عثرت الشرطة على جثته في حوالي الساعة 11 مساء في شقته في بالي هيل، مومباي، وتم نقله بسرعة إلى مستشفى بهبها، لكن لم يتم إنقاذه بينما لا يوجد هناك أي شبهة جنائية.