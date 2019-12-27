بالفيديو.. نادي الإبل يعفي المشاركين غدًا من رسوم تأخير الدخول

ماجد محمد(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان القاضي ، أن نادي الإبل يعفي المشاركين غدًا من رسوم تأخير الدخول .

وأكد أن هذا الإعفاء يأتي تقديراً للملاك بسبب عرض فرديات الشقح في نفس يوم دخول فئتي سيف الملك وشلفا ولي العهد للشقح وسيكون الدخول ليوم غد السبت من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً .