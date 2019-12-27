بالفيديو.. نادي الإبل يعفي المشاركين غدًا من رسوم تأخير الدخول
أعلن المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان القاضي ، أن نادي الإبل يعفي المشاركين غدًا من رسوم تأخير الدخول .
وأكد أن هذا الإعفاء يأتي تقديراً للملاك بسبب عرض فرديات الشقح في نفس يوم دخول فئتي سيف الملك وشلفا ولي العهد للشقح وسيكون الدخول ليوم غد السبت من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً .
عاجل| المتحدث الرسمي للمهرجان: نادي الإبل يعفي المشاركين غدًا من رسوم تأخير الدخول تقديراً للملاك بسبب عرض فرديات الشقح في نفس يوم دخول فئتي سيف الملك وشلفا ولي العهد للشقح وسيكون الدخول ليوم غد السبت من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً . pic.twitter.com/nLnQhEEfw2
— مهرجان الإبل (@alaibilfestival) December 27, 2019
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