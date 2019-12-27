رونالدو يخرج عن صمته ويكشف الفروق بين يوفنتوس والريال

ماجد محمد(صدى):

كشف كريستيانو رونالد نجم يوفنتوس الإيطالي بعد عام على انتقاله من الريال إلى قلعة اليوفي عن الفروق بين الفريقين.

واعترف رونالدو بالفوارق بين الفريقين بعد شعوره بحالة من الغضب إثر الخسارة أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي.

ويرى الدون أن يوفنتوس يفتقر للكثير من الأمور التي كان يقدّرها في ريال مدريد وهي تواجد النجوم حوله، وكذا احترام الخصوم للفريق الملكي، وهو ما لا يحدث في إيطاليا مع “السيدة العجوز”.

ولفت إلى أن الإعلام في إيطاليات لا يهتم بتغطية المباريات ونجوم الكرة، موضحًا أن التغطية ضعيفة مقارنة بتلك التي توفرها وسائل الإعلام الإسبانية.

ومع اليوفي، خسر رونالدو لقب كأس إيطاليا الموسم الماضي، بعد هزيمة فريق السيدة العجوز في الدور ربع النهائي أمام فريق أتلانتا بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت تواجد النجم البرتغالي، لكنه فشل في التسجيل.