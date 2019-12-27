خطط عمل في الجهات الحكومية لرفع كفاءة استهلاك الوقود بها

نايف السالم(صدى):

ألزم مجلس الوزراء الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الجمعة، بتنفيذ خطط عمل لرفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة، وكفاءة استهلاك الوقود.

ويشمل القرار، أن يُراعى عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود، كما شمل تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية.

وفي السياق نفسه؛ يأتي ذلك لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال (90) يوماً من تاريخه.