بتوجيه من الجهات العليا: «لا رسوم حكومية إلا بدراسة آثارها الاقتصادية»

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر إن الجهات العليا أصدرت توجيهًا إلى الجهات الحكومية كافة، يفيد بأنه عند رغبتهم في رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو زيادة رسوم إرفاق المقترح بدارسة تٌبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الزيادة.

وأكدت في التوجيه على أن أي اقتراح يتسبب في أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم على المواطن يجب أن يتم توضيح آثاره على المواطنين؛ تماشيًا مع وثيقة برنامج التوازن المالي في شأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020 وذلك لرفع معايير التنافسية في بيئة الاستثمار في المملكة، إضافة إلى حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.