بالفيديو.. رونالدو يعلم نجم التنس دجوكوفيتش كيفية الطيران

ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظات قيام لاعب كرة القدم ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتعليم نجم كرة التنس نوفاك دجوكوفيتش كيفية الطيران في صالة الألعاب الرياضية في دبي.

ونشر رونالدو المقطع عبر حسابه على انستجرام، معلقًا:” تدريب نوفاك ديوكوفيتش كيفية القفز..كان من دواعي سروري أن أراك واتدرب معك يا صديقي “.

وكان نجم يوفنتوس قد سجل هدفًا رائعًا بضربة رأسية مذهلة بارتقاء أكثر من رائع قفز من خلالها 2.93 مترا فوق سطح الأرض؛ خلال مباراة فريقه أمام فريق سامبدوريا فى الكالتشيو.