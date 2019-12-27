«نزاهة» تٌحقق في تعثر مشروع «جسر الخرارة» 10 سنوات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن فتح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر مشروع «جسر الخرارة» 10 سنوات، الرابط شمال محافظة المزاحمية بجنوبها والواقع غرب مشروع القدية على طريق مكة الرياض.

وقالت المصادر إن «نزاهة» تابعت خلال الأشهر الأخيرة المشروع، ودعت وكالة البلديات لشؤون بلديات منطقة الرياض إلى توضيح مسببات التعثر لمعرفتها والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز عمل الجسر الإنشائي وتبقى عمل الرمبات وكان هناك كيابل لجهات حكومية وخاصة تحتاج لترحيل، إضافة لخطوط الضغط العالي .