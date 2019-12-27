بالفيديو.. مواطن يصنع الأواني الحجرية من جبال تهامة على مدار 35 عاما

نايف السالم(صدى):

على الرغم من قرب إندثار صناعة الأواني الحجرية ، إلا أن أحد المواطنين نجح في استمرار تلك الحرفة الإبداعية على مدار 35 عام من العمل والإجتهاد بين جبال تهامة .

ووثق تقرير تليفزيوني لبرنامج ” من السعودية ” جانب من حياة المواطن المعروف بـ “العم جبران ” الذي لم يكل الحفر بين الجبال وتقطيع الأحجار وتشكيلها حتى صناعة منتجاته المبهرة التي طافت دول الخليج .

وقال العم جبران : أنه يستيقظ فجراً قبل أن تحمى آشعة الشمس ويبحث عن الحجر الذي يميل إلى اللون الأحمر ويقوم بتقطيعه وتشكيله .

وأضاف أنه لا يعتبر هذا العمل مهنة فقط بل هو هواية بدأها منذ الطفولة ، ورغم مشقتها وترك الكثيرين لها إلا أنه لا يزال متمسكاً بها ومؤمن بزيادة الطلب على منتجاته .