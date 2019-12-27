الملكة إليزابيث تمتنع عن زيارة زوجها في المستشفى بسبب « البروتوكول »

لندن(صدى):

قرر الأطباء خروج دوق إدنبره الأمير فيليب من المستشفى، لكي يعود قصر ” ساندرينجهام ” لـ قضاء عيد الميلاد مع زوجته الملكة إليزابيث.

ولاحظ المراقبين أن الملكة وغيرها من كبار أفراد العائلة المالكة لم يزوروه في المستشفى؛ حيث إن البروتوكول ينص على ألا يزور أفراد العائلة المالكة بعضهم البعض في المستشفى.

ويعود ذلك إلى أن زيارة الملكة تتطلب إجراءات أمنية كثيفة بشكل لا يصدق، ما يعرض المرضى الآخرين في المستشفى إلى إجهاد وإزعاج غير ضروريين.

وكان الأمير فيليب قد قضى أربع ليالٍ في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، بعد أن تم إدخاله في وقت سابق من هذا الأسبوع لعارض صحي.