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فيديو نادر يكشف عن معالم القاهرة قبل أكثر من مائة عام

فيديو نادر يكشف عن معالم القاهرة قبل أكثر من مائة عام
القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو نادر عن جمال وحضارة العاصمة المصرية القاهرة قبل أكثر من قرن وتحديداً عام 1913 م – 1331 هـ .

وأظهر المقطع الذي صوره أحد ركاب الترام في جولة بالعاصمة ، حديقة الأزبكية وميدان الأبرا المصرية ، ومبنى الأبرا الخديوية القديمة .

كما أظهر السيارات الحديثة في ذلك العصر ، وفندق الكونتننتال العريق ، ومنطقة حى شبرا ، وغيرها من الأماكن المعروفة في مصر .

وحقق الفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، وسط إعجاب بحضارة المشاهد رغم المسافة الزمنية البعيدة .


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