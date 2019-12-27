فيديو نادر يكشف عن معالم القاهرة قبل أكثر من مائة عام

القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو نادر عن جمال وحضارة العاصمة المصرية القاهرة قبل أكثر من قرن وتحديداً عام 1913 م – 1331 هـ .

وأظهر المقطع الذي صوره أحد ركاب الترام في جولة بالعاصمة ، حديقة الأزبكية وميدان الأبرا المصرية ، ومبنى الأبرا الخديوية القديمة .

كما أظهر السيارات الحديثة في ذلك العصر ، وفندق الكونتننتال العريق ، ومنطقة حى شبرا ، وغيرها من الأماكن المعروفة في مصر .

وحقق الفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، وسط إعجاب بحضارة المشاهد رغم المسافة الزمنية البعيدة .