بالصور.. دانة الطويرش تعود إلى رشاقتها بعد ولادة طفلتها

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش بعض ” الصور ” التي أظهرت عودتها لرشاقتها مرة أخرى، بعد ولادة طفلتها.

وبدت ” دانة ” بالصور بكامل أناقتها، كما لفت الأنظار نحافتها حيث لاحظ الجميع أنها فقدت الكثير من وزن.

وشاركت دانة الطويرش متابعيها على ” إنستجرام ” الصور، وعلقت عليها قائلة: ” ثق بنفسك.. أنت أكثر شجاعة مما تعتقد، أكثر إبداعًا مما تعرف وأكثر قدرة مما تتصور ” .

وكانت طفلة الفاشينيستا قد ولدت في أغسطس الماضي، 2019 وقد أطلقت عليها اسم ديم.