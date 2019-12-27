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« أبوابي مفتوحة للفقير قبل الغني » .. تعرف على الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك سعود

« أبوابي مفتوحة للفقير قبل الغني » .. تعرف على الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك سعود
نايف السالم(صدى):

ألقى الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- ، خطاب تاريخي أثناء افتتاح الاجتماع الاقتصادي في جدة عام ” ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م ” .

وجسد هذا الخطاب أسمى معاني الإنسانية والعدل التي تحلى به ” الملك سعود ” ، والذي تضمن: ” أبوابي مفتوحة للفقير قبل الغني الإنصاف قائم، الشريعة قائمة، العدل قائم والطمأنينة والأمن كذلك ” .

وأضاف بـ خطابه: ” تلك ببركة الله ثم ببركة تمسكنا بديننا وبمبادئنا القويمة من الصدق والإخلاص والنية الحسنة ” .


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[ عدد التعليقات: 2683 ] نشر منذ 34 دقيقة

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[ عدد التعليقات: 2683 ] نشر منذ 17 دقيقة

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