« أبوابي مفتوحة للفقير قبل الغني » .. تعرف على الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك سعود
ألقى الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- ، خطاب تاريخي أثناء افتتاح الاجتماع الاقتصادي في جدة عام ” ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م ” .
وجسد هذا الخطاب أسمى معاني الإنسانية والعدل التي تحلى به ” الملك سعود ” ، والذي تضمن: ” أبوابي مفتوحة للفقير قبل الغني الإنصاف قائم، الشريعة قائمة، العدل قائم والطمأنينة والأمن كذلك ” .
وأضاف بـ خطابه: ” تلك ببركة الله ثم ببركة تمسكنا بديننا وبمبادئنا القويمة من الصدق والإخلاص والنية الحسنة ” .
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