بالفيديو.. سجين يروي قصته من وراء القضبان ويكشف كيف دفعته «الفزعه» لهذا المصير

نايف السالم(صدى):

كشف حساب سناب الداخلية عن قصة سجين جديدة من وراء القضبان عمره لم يتجاوز 20 عام .

وروى الشاب خلال الفيديو كيف دفعته الفزعه لعدم التحكم بأعصابه في التعامل مع الآخرين .

وكشف عن كواليس يوم جريمته عندما حمل معه سكين ومسدس به 4 طلقات ، وغاب عن ذهنه أن هناك أنظمة وقوانين تحفظ له حقه من خلال الجهات الأمنية .

كما أعرب الشاب عن ندمه العميق ، موجهاً نصيحته لمثله من المتسرعين بضرورة التأني وعدم حمل السلاح واللجوء للجهات الأمنية لأخذ الحق حتى لا ينتهي بهم المطاف خلف القضبان .