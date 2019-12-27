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  3. بالفيديو.. سجين يروي قصته من وراء القضبان ويكشف كيف دفعته «الفزعه» لهذا المصير

بالفيديو.. سجين يروي قصته من وراء القضبان ويكشف كيف دفعته «الفزعه» لهذا المصير

بالفيديو.. سجين يروي قصته من وراء القضبان ويكشف كيف دفعته «الفزعه» لهذا المصير
نايف السالم(صدى):

كشف حساب سناب الداخلية عن قصة سجين جديدة من وراء القضبان عمره لم يتجاوز 20 عام .

وروى الشاب خلال الفيديو كيف دفعته الفزعه لعدم التحكم بأعصابه في التعامل مع الآخرين .

وكشف عن كواليس يوم جريمته عندما حمل معه سكين ومسدس به 4 طلقات ، وغاب عن ذهنه أن هناك أنظمة وقوانين تحفظ له حقه من خلال الجهات الأمنية .

كما أعرب الشاب عن ندمه العميق ، موجهاً نصيحته لمثله من المتسرعين بضرورة التأني وعدم حمل السلاح واللجوء للجهات الأمنية لأخذ الحق حتى لا ينتهي بهم المطاف خلف القضبان .


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