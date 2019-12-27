بالفيديو.. سجين يروي قصته من وراء القضبان ويكشف كيف دفعته «الفزعه» لهذا المصير
كشف حساب سناب الداخلية عن قصة سجين جديدة من وراء القضبان عمره لم يتجاوز 20 عام .
وروى الشاب خلال الفيديو كيف دفعته الفزعه لعدم التحكم بأعصابه في التعامل مع الآخرين .
وكشف عن كواليس يوم جريمته عندما حمل معه سكين ومسدس به 4 طلقات ، وغاب عن ذهنه أن هناك أنظمة وقوانين تحفظ له حقه من خلال الجهات الأمنية .
كما أعرب الشاب عن ندمه العميق ، موجهاً نصيحته لمثله من المتسرعين بضرورة التأني وعدم حمل السلاح واللجوء للجهات الأمنية لأخذ الحق حتى لا ينتهي بهم المطاف خلف القضبان .
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