شقيقة دينا بطمة تثير الجدل بفيديو غريب مع نجم داخل السيارة
أثار مقطع فيديو يخص شقيقة الفنانة المغربية دينا بطمة ضجة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد ظهورها برفقة نجم مواقع التواصل الشهير ريان جيلر .
وأظهر المقطع شقيقة “بطمة ” مع جيلر في السيارة وبينما انطلقت إحدى الأغنيات فاجأته بصفعة على وجهه على سبيل المزاح .
لكنه لم يتقبل أن تمر صفحته بلا رد ، فصفعها هو الآخر في مشهد أثار الإستنكار بعد مشاهدته من قبل 50 ألف متابع .
وجدد الفيديو الغريب ، ظهور نفس الثنائي في فيديو سابق ، بينما كانت شقيقة “بطمة ” تعرض عليه الزواج قائلة أنها ستدفع المهر ، كما جاء اسم الشاب نفسه في قصة ارتباط مع الفنانة حلا الترك .
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