شقيقة دينا بطمة تثير الجدل بفيديو غريب مع نجم داخل السيارة

مليكة فؤاد(صدى):

أثار مقطع فيديو يخص شقيقة الفنانة المغربية دينا بطمة ضجة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد ظهورها برفقة نجم مواقع التواصل الشهير ريان جيلر .

وأظهر المقطع شقيقة “بطمة ” مع جيلر في السيارة وبينما انطلقت إحدى الأغنيات فاجأته بصفعة على وجهه على سبيل المزاح .

لكنه لم يتقبل أن تمر صفحته بلا رد ، فصفعها هو الآخر في مشهد أثار الإستنكار بعد مشاهدته من قبل 50 ألف متابع .

وجدد الفيديو الغريب ، ظهور نفس الثنائي في فيديو سابق ، بينما كانت شقيقة “بطمة ” تعرض عليه الزواج قائلة أنها ستدفع المهر ، كما جاء اسم الشاب نفسه في قصة ارتباط مع الفنانة حلا الترك .