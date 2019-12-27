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شقيقة دينا بطمة تثير الجدل بفيديو غريب مع نجم داخل السيارة

شقيقة دينا بطمة تثير الجدل بفيديو غريب مع نجم داخل السيارة
مليكة فؤاد(صدى):

أثار مقطع فيديو يخص شقيقة الفنانة المغربية دينا بطمة ضجة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد ظهورها برفقة نجم مواقع التواصل الشهير ريان جيلر .

وأظهر المقطع شقيقة “بطمة ” مع جيلر في السيارة وبينما انطلقت إحدى الأغنيات فاجأته بصفعة على وجهه على سبيل المزاح .

لكنه لم يتقبل أن تمر صفحته بلا رد ، فصفعها هو الآخر في مشهد أثار الإستنكار بعد مشاهدته من قبل 50 ألف متابع .

وجدد الفيديو الغريب ، ظهور نفس الثنائي في فيديو سابق ، بينما كانت شقيقة “بطمة ” تعرض عليه الزواج قائلة أنها ستدفع المهر ، كما جاء اسم الشاب نفسه في قصة ارتباط مع الفنانة حلا الترك .


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