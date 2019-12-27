بالفيديو.. « التقاعد » تقدم مزايا جديدة بمجال التأمين على المركبات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ” ولاء ” للتأمين التعاوني؛ لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات.

وعن تفاصيل المذكرة، فإنها تنص على تقديم مزايا في مجال التأمين على المركبات، وتتضمن هذه المزايا تمكين المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم.

وتمشل هذه الفئات ” المستحقون للمعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد ” من الاستفادة من خدمات الشركة بخصم 15% على تأمين المركبات لمنتج ضد الغير ومنتج التأمين الشامل.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص؛ لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم.