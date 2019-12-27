بالصور.. إصابة عدد من الأشخاص إثر اندلاع حريق بـ « بناية » في مكة

نايف السالم(صدى):

شهد حي الشوقية اندلاع حريق بالدور الثاني في بناية؛ نتج عنه عدد من المصابين.

وعن تفاصيل الحادث، اندلع الحريق في أثاث صالة بمدخل شقة بالدور الثاني مكونة من خمس غرف، ثم تسللت سحب الدخان للأدوار العلوية من البناية.

كما حالت ألسنة النار وسحب الدخان المشتعلة في صالة بمدخل الشقة بين قاطنيها، من الأطفال والنساء من الخروج.

وعن ذلك، أوضح العقيد سعيد سرحان، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اقتحام مبنى من ثلاثة أدوار.

وباشروا عمليات الإنقاذ وتمكنوا من إخلاء ٤٠ شخصًا، بينهم نساء وأطفال لمنطقتين آمنتين ” الأولى ” خارج البناية للحالات الحرجة، والمنطقة ” الثانية ” سطح المبنى للحالات المستقرة .

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق، تلقى ثلاث منهم العلاج في موقع الحادث، فيما تم نقل ١١ حالة عن طريق فرق الهلال الأحمر للمستشفى، بينهم ستة أطفال تلقى ثلاثة منهم العلاج وسمح لهم بالخروج بعد استقرار حالتهم الصحية.

ولازال البقية يتلقون العلاج، بعد إصابتهم بحالات اختناق بينهم حالة امرأة حرجة .