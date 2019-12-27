حادث مروع.. امرأة تلقي طفليها من الطابق التاسع لتنتقم من زوجها

واشنطن(صدى):

شهدت مدينة بوسطن الأمريكية حادث مروع لإلقاء ام طفليها الصغيرين من الطابق التاسع لمبنى مرآب سيارات ، ثم ألقت بنفسها ورائهم .

وفتحت الشرطة الأمريكية تحقيق بشأن الواقعة التي أشعلت الرأي العام ، إذ يٌعتقد أن خلافات زوجية وراء الواقعة المؤلمة ، حيث دار نقاش بينها وبين زوجها قبلها بدقائق .

وعثرت الشرطة على سيارتها مفتوحة الأبواب بالمبنى وكانت أبوابها مفتوحة ، والمثير في الأمر أنها لم تعثر على أي دليل يدل على إعتزامها الإنتحار ، كما أنها تتمتع بسمعة جيدة وتعمل بشركة تكنولوجيا بعدما درست بجامعة عريقة ولم يصدر منها ما يدل على الخلل النفسي ، إلا أنه يعتقد أنها أرادت الإنتقم من زوجها .