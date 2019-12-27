إحباط أغرب عملية تهريب لمتهم عبر منفذ النويصيب بعد الإشتباه في فتاتين

خالد الظفيري(صدى):

تمكن رجال الأمن بمنفذ النويصيب الكويتي من إحباط عملية هروب مثيرة للدهشة لأحد المطلوبين أمنياً بعد الإشتباه في فتاتين داخل المركبة .

وفي التفاصيل ، فقد بدا على الفتاتين الإرتباك ، ما أثار الشك فيهما ودفع رجال الأمن لمطالبتهما بالترجل ، ليتم إكتشاف رجل مختبئ تحت أقدامهما ومتوارياً عن الأنظار .

وكشفت التحقيقات أن الفتاتين هما شقيقتي الشاب وأنهما حاولتا تهريبه من الكويت بهذه الحيلة ، إذ كان قريبهم يقود المركبة للعبور من المنفذ .

وأكدت مصادر أمنية أن الشاب صدر بحقه عدد من الأحكام القضائية ، وأنه ممنوع من السفر ، وتم تسجيل قضية للفتاتين لمحاولتهما تمكين متهم من الهرب .