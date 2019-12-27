إحباط أغرب عملية تهريب لمتهم عبر منفذ النويصيب بعد الإشتباه في فتاتين
تمكن رجال الأمن بمنفذ النويصيب الكويتي من إحباط عملية هروب مثيرة للدهشة لأحد المطلوبين أمنياً بعد الإشتباه في فتاتين داخل المركبة .
وفي التفاصيل ، فقد بدا على الفتاتين الإرتباك ، ما أثار الشك فيهما ودفع رجال الأمن لمطالبتهما بالترجل ، ليتم إكتشاف رجل مختبئ تحت أقدامهما ومتوارياً عن الأنظار .
وكشفت التحقيقات أن الفتاتين هما شقيقتي الشاب وأنهما حاولتا تهريبه من الكويت بهذه الحيلة ، إذ كان قريبهم يقود المركبة للعبور من المنفذ .
وأكدت مصادر أمنية أن الشاب صدر بحقه عدد من الأحكام القضائية ، وأنه ممنوع من السفر ، وتم تسجيل قضية للفتاتين لمحاولتهما تمكين متهم من الهرب .
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