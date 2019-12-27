د. التويجري يكلف الدوسري لمستشفى الأفلاج

محمد السعران(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارا بتكليف ابراهيم بن سحمان الدوسري مديراً لمستشفى الافلاج بالنيابة .

ويأتي هذا القرار بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

من جانبه عبر الدوسري عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.