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د. التويجري يكلف الدوسري لمستشفى الأفلاج

د. التويجري يكلف الدوسري لمستشفى الأفلاج
محمد السعران(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارا بتكليف ابراهيم بن سحمان الدوسري مديراً لمستشفى الافلاج بالنيابة .
ويأتي هذا القرار بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

من جانبه عبر الدوسري عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.


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